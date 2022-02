È quella del Caffé Nosetto la vetrina natalizia preferita dai bellinzonesi. Il verdetto favorevole al bar del centro storico è giunto dalle preferenze espresse online, e da un’apposita giuria, proprio nel corso delle festività, a côté delle proposte della Città. Secondo posto per il vicino negozio Narciso Boutique, situato in via Teatro come il bar vincitore, «medaglia di bronzo» per un altro commercio, Voilà Gioielli, sempre nel quartiere centrale. Il concorso si è tenuto nel periodo delle feste e nell’ambito delle attività legate alla manifestazione «Natale in Città», con la confermata collaborazione delle Società dei Commercianti di Bellinzona e Giubiasco. Oltre alla distribuzione dell’adesivo con l’hashtag #iosostengobellinzona e al video di promozione del commercio locale pubblicato sulla pagina Facebook «bellinzonacity», si è tenuta appunto la seconda edizione del concorso «Vota la migliore vetrina di Natale della Città», con un numero record di adesioni: sono state 45 fra commercianti, negozianti ed esercenti. «Si tratta di un concorso ideato con l’avvento della pandemia e in sostituzione di quello che era proposto abitualmente da diversi anni e che veniva presentato in forma cartacea», ricorda il Municipio.