Della vicenda dei sorpassi di spesa scoppiata a Bellinzona potranno far tesoro gli altri Comuni ticinesi. È proprio così, in quanto la Sezione degli enti locali ha ricevuto dalla Città di Bellinzona la documentazione relativa al caso, a partire dai due audit. «Il nostro nella fattispecie non è il classico compito di vigilanza amministrativa e finanziaria, ma di supporto e consulenza qualora dovesse ripetersi una situazione simile in un altro Comune. L’obiettivo è quello di mettere a frutto il lavoro del Municipio e degli specialisti per valorizzare ulteriormente la gestione e la qualità dei Comuni. Vogliamo capire il ruolo assunto dall’Esecutivo e le decisioni e le misure che sono state adottate», spiega al Corriere del Ticino il capo degli Enti locali Marzio Della Santa.

La Sezione, infatti,...