Dopo una decina di giorni, da quella che avrebbe potuto essere una strage senza precedenti in Ticino, «mi sentivo cambiato». Arrestato il 10 maggio 2018, l’Ascensione, il 21.enne accusato di atti punibili di assassinio plurimo in carcere scrive. Ancora. «Lo facevo per infondermi speranza, per aiutami. Sulla stessa lunghezza d’onda dell’autoesaltazione di prima. Desideravo esternalizzare i pensieri. Avevo paura dell’incertezza, dell’ignoto, di quello che mi aspettava una volta che sarei stato libero. Ho ritrovato la fede. E l’importanza del perdono. Mi scuso per aver pensato di voler uccidere persone a caso», ha spiegato oggi in aula il giovane, di fronte alla Corte delle Assise criminali presieduta dal giudice Mauro Ermani. Il quale lo ha pungolato, come fa un padre con il proprio figlio: «Perché, dietro le sbarre, non ha elaborato innanzitutto quello che aveva previsto di fare?».

Le critiche del giudice

Il presidente non ha lesinato critiche all’indirizzo dell’ex sostituto procuratore generale Antonio Perugini, titolare delle indagini prima di passare l’incarto al collega procuratore pubblico capo Arturo Garzoni: «Non si è mai visto che una persona accusata di reati così gravi venga trasferita (in un foyer aperto nella Svizzera interna, da fine luglio 2018, ndr.) prima ancora che il perito incaricato si possa esprimere sulla diagnosi e sulla presa a carico. È la Corte che deve deciderlo. Non si possono prevaricare queste competenze. Quanto successo non deve capitare mai più. Metodologicamente significa scombussolare completamente le carte in tavola». Si è poi accennato, brevemente, alla perizia psichiatrica condotta dalla dottoressa Alessandra Canuto. Che ha stabilito un disturbo depressivo ricorrente, con sintomi psicotici, e un disturbo narcisistico della personalità. La specialista ha ravvisato una scemata imputabilità di grado medio al momento dei fatti e un rischio di recidiva importante.

«Lavoro come giardiniere, ma non mi piace»

L’imputato ha parlato della vita che sta conducendo oggi, in una struttura specializzata oltralpe. Ospita 35 persone, compresi altri due ticinesi oltre al 21.enne. «Prendo i medicamenti e va tutto bene. Faccio modellini, guardo la televisione, leggo e scrivo. Inoltre lavoro al 50% in un atelier di giardinaggio, ma non mi piace molto», ha rilevato. Non nascondendo, in ogni modo, che l’anno scorso, a causa di una nuova delusione amorosa, «ho avuto uno scompenso. Ho avuto gli stessi pensieri che mi passavano per la testa prima della strage sventata. E pensavo di suicidarmi: mi sono fatto dei tagli, ma senza un significato particolare», ha aggiunto. È stato dunque ricoverato per quasi un mese in un ospedale psichiatrico: «Un’esperienza terribile. È stata traumatica. Mi hanno riempito di medicamenti molto pesanti a cui non ero abituato. Ero un vegetale, non riuscivo né a parlare né a camminare. Inoltre mi sono tornati in mente i pensieri che avevo in precedenza».

«Nel mio futuro vedo una famiglia»

A quel momento, un anno fa, tutto era pronto per «andare a processo», ha ricordato il giudice Mauro Ermani. È stato pertanto disposto un aggiornamento peritale, per meglio comprendere lo stato di salute del 21.enne oggi. «La mia fragilità è venuta a galla. La psichiatria non la digerisco proprio: mi fa male all’orgoglio», ha tagliato corto l’accusato. «Ma se uno ha bisogno deve farsi aiutare. Si deve confrontare sui fatti. Se non lo fa marcia sul posto. Lo capisce? Il problema, sennò, resta lì. Deve riflettere a fondo sulle dinamiche che l’hanno portata a quel punto», lo ha ammonito Mauro Ermani. «Cosa si immagina per il futuro?», gli ha chiesto il presidente della Corte. «Nel mio domani vedo un lavoro e una famiglia. Tornando indietro chiederei aiuto a qualcuno di fidato molto prima. Avrebbe fatto la differenza», ha risposto l’ex allievo della Commercio, trattenendo a stento le lacrime.

©CdT.ch - Riproduzione riservata