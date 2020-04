All’origine dell’incidente ci sarebbe un malore. Nel primo pomeriggio di ieri la donna stava circolando sulla strada cantonale in direzione di Biasca. Per motivi ancora da chiarire nel dettaglio, come detto, con tutta probabilità in seguito a un malore ha perso il controllo della vettura. L’auto dell’anziana è così andata a scontrarsi frontalmente contro il guardrail sulla destra della carreggiata, prendendo poi fuoco. Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia comunale di Biasca, i pompieri di Biasca nonché gli uomini di Tre Valli Soccorso e della Rega. Nonostante i tentativi di rianimazione, l’anziana – che stando a nostre informazioni è stata estratta dal veicolo prima che le fiamme lo avvolgessero – è deceduta sul luogo dell’incidente. Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi del caso, la strada cantonale è rimasta chiusa per diverse ore.