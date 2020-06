(Aggiornato alle 13.05) «L'imputato ha buttato la vita a causa della cocaina che lo ha portato a delinquere ripetutamente. Dietro le sbarre avrà molto tempo per riflettere, perché i reati commessi sono estremamente gravi. La vittima è stata a pochissimi centimetri dalla morte». Il procuratore pubblico Roberto Ruggeri non è andato sul sottile nella requisitoria nel processo a carico del 38.enne accusato di rapina aggravata per quanto successo a Bellinzona nel settembre 2018. Il pp ha chiesto la condanna dell'uomo a 7 anni di detenzione: «Quella notte si sentiva invincibile. Era carico come una molla, determinato e pericoloso. Aveva bisogno di soldi per procurarsi la droga e quindi ha minacciato la parte lesa con un coltello, ferendola due volte. Ha rischiato la vita. È inconcepibile che una persona venga aggredita in questo modo mentre sta camminando tranquillamente». Sarebbe stato sufficiente un movimento inconsulto della vittima, ha puntualizzato l'accusa, affinché si ferisse in modo gravissimo. «Il 38.enne ha agito per futili motivi, a sangue freddo. È stato spregiudicato ed egoista. Il suo non è stato un raptus, aveva preparato bene il piano. Gli serviva la cocaina e così si è scagliato sulla prima persona che ha visto», ha sottolineato il pp.



Il difensore del 38.enne, l'avvocato Roy Bay, ha auspicato il proscioglimento del suo assistito dal reato di rapina aggravata. Per il legale i due «graffi» procurati dall'imputato alla vittima non erano tali da metterne in pericolo la vita, «tanto che al Pronto soccorso la parte lesa non si era nemmeno fatta medicare il collo». Secondo Roy Bay, il quale in aula ha ripetuto la scena brandendo un coltello in plastica, il suo cliente ha «deciso di proteggere la vittima usando l'arma sul lato del dorso, dunque dalla parte non tagliente. Perché sapeva benissimo che, nel caso in cui la parte lesa si fosse divincolata, sarebbe stata per davvero in pericolo». La versione fornita dall'accusato è sempre stata «lineare, mentre quella dell'altro uomo no. Aveva bevuto più del mio cliente. Considerate che pensava addirittura di essere stato aggredito da un'altra persona».