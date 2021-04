Lo si dirà a più riprese nelle prossime tre settimane quindi lo scriviamo subito: l’elezione del sindaco esula da ogni logica, perché ancora più che in una «normale» chiamata alle urne si va a premiare un candidato piuttosto dell’altro. I partiti c’entrano, ma molto meno. Il discorso che andremo ad affrontare nelle prossime righe per la sfida di Bellinzona fra Mario Branda e Simone Gianini deve però giocoforza partire dal verdetto dello scorso weekend. Dalle cifre nude e crude. Che, si badi bene, il 16 maggio potrebbero essere ben diverse. Ma questa è fantapolitica e nessuno di noi ha la sfera di cristallo per prevedere chi vincerà fra il timoniere ad interim dell’Unità di sinistra ed il rivale del PLR.

Mano alla calcolatrice

Rivediamoli, allora, più nel dettaglio, questi numeri. Mario Branda...