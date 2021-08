A volte succede. Può accadere che Davide abbia la meglio su Golia. Che chi parte - almeno sulla carta - svantaggiato rispetto alla forza del «rivale», si ritrovi ad alzare le braccia al cielo in segno di vittoria, come abbiamo riferito alcune ore fa. Il Comune di Grono, prima di festeggiare fino in fondo, deve però aspettare ancora qualche settimana. Nel frattempo si gode la sentenza del Tribunale cantonale amministrativo (TRAM) retico che gli ha dato ragione nella vertenza che lo contrappone alla Società elettrica Sopracenerina (SES) per quanto riguarda il riscatto delle reti.

I giudici di Coira, nella quarantina di pagine della decisione trasmessa alle parti il 18 agosto, hanno stabilito la bontà e la validità delle motivazioni addotte dall’ente locale bassomesolcinese per non rinnovare la...