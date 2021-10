La proposta di introdurre una zona d’incontro in piazza Governo a Bellinzona non fa l’unanimità in seno alla Commissione del Piano regolatore. Tre commissari non hanno infatti sottoscritto il rapporto favorevole al messaggio municipale (relatori Fabio Briccola del PLR e Davide Pedrioli del PPD) che sarà discusso nella seduta del Consiglio comunale convocata per lunedì 25 ottobre. Luca Madonna ed Enrico Zanti, del gruppo Lega-UDC, annunciano la presentazione un rapporto di minoranza per invitare il plenum a bocciare l’idea dell’Esecutivo che presenterebbe troppi punti critici. Ad iniziare dal nuovo assetto viario (per la verità di competenza del Cantone) sia nella piazza stessa sia delle strade percorrendo le quali vi si potrà accedere. Altro punto critico, sempre secondo gli esponenti del gruppo Lega-UDC, è quello relativo alla riduzione del numero di posteggi: con l’introduzione della zona d’incontro ne salterebbe una decina, con buona pace dei commercianti del centro già confrontati con parecchie difficoltà. Contrario alla riduzione dei posteggi è pure Manuel Della Santa (PLR), il quale rileva altresì che l’introduzione della zona d’incontro non consentirà più brevissime soste fuori dagli stalli demarcati per compiere piccoli acquisti nei commerci situati nei pressi del Teatro Sociale.