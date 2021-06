Ma è la regione di Bellinzona e Valli a fornirle le opportunità per ricaricarsi dall’energia perduta. Da «Tomb Raider» a «Ticino Raider» il passo è breve e i check point di ricarica sparsi nella regione non mancano.

Barbara Buracchio attraversa la Fortezza di Bellinzona, sale in sella alla bicicletta per la discesa della Tremola e si rinfresca in una delle pozze d’acqua per eccellenza. Non manca la degustazione di prodotti locali, grazie ai quali Ticino Raider ritrova tutta l’energia perduta.