Lasciamoli lavorare, è la verità che conta

Qui ci vuole un «Patto della capitale», altrimenti non si va da nessuna parte. L’annuncio, ieri, del ritardo di un mese abbondante rispetto al previsto per la consegna dei due audit che dovranno fare chiarezza sui sorpassi di spesa a Bellinzona in tre opere comunali è andato di traverso dapprima al PPD e poi alla Lega dei ticinesi, come si evince dal comunicato diffuso stamattina nel quale la sezione della Turrita auspica «un deciso cambio di marcia e di atteggiamento» dell’Esecutivo.

Detto fuori dai denti, era impossibile che in sessanta giorni (il caso è venuto alla luce, pubblicamente, a fine aprile, e le perizie avrebbero dovuto essere pronte per fine giugno) il Settore controllo qualità e revisione interno, gli specialisti che affiancano l’amministrazione e la società di consulenza esterna di Zurigo potessero analizzare nel dettaglio tutta la documentazione e procedere all’audizione delle parti in causa (direzione lavori, imprese e committenza). Non sono Superman. Impensabile. Il Municipio è stato fin troppo ottimista quando, a nostra precisa domanda, nella conferenza stampa del 28 aprile, aveva dato quale tempistica, appunto, fine giugno.

Non sarà così. Slitta tutto ad agosto. I consulenti hanno bisogno di qualche settimana in più per trovare il bandolo della matassa. Meglio un mese abbondante di ritardo, piuttosto che fare le cose in fretta, incolpare qualcuno su due piedi e poi archiviare il tutto come «un incidente di percorso» e scusarsi con la popolazione. Non è così che si riconquista la fiducia in parte persa dei cittadini. Ma illustrando per filo e per segno cosa è andato storto e presentando degli accorgimenti che possano servire ai vari dicasteri per evitare che una situazione simile possa ripetersi.

Inutile, allo stato attuale, prendersela con il Municipio. Che ha di sicuro le sue colpe. Non ci si può accorgere di un sorpasso di spesa per complessivi 5 milioni di franchi dall’oggi al domani. Qualche segnale che tutto non funzionasse alla perfezione, d’altronde, c’era stato; ricordiamo, ad esempio, che il capodicastero Opere pubbliche ed ambiente Christian Paglia (nel frattempo autosospesosi dalla gestione politica delle Opere pubbliche: il dossier è passato al sindaco Mario Branda) il 1. febbraio 2019 sui media prefigurava uno sforamento di un milione di franchi nella realizzazione del Policentro della Morobbia. Ciò che alla fine è avvenuto.

Sono legittime le numerose domande poste dai consiglieri comunali attraverso interpellanze ed interrogazioni. È la democrazia; avrebbe stupito il contrario, se cioè attorno al caso fosse calato il silenzio. Ma adesso bisogna lasciar lavorare gli esperti. In agosto si tireranno le somme. E se verranno individuati dei responsabili per questa triste vicenda lo sapremo. Il «Patto della capitale» fra Esecutivo e mondo politico cittadino deve consentire di assicurare la massima trasparenza e, soprattutto, la verità. E permettere, il prima possibile, di voltare pagina ed ingranare l’agognata marcia in più.

Nel 2020 la Bellinzona aggregata avrebbe dovuto entrare in un nuova dimensione, quella dei progetti strategici. Ma finora vi sono stati solo problemi. Il più grave dei quali, concordiamo con il Movimento per il socialismo, è stato quello relativo ai decessi in casa anziani a Sementina legati al coronavirus. Anche in questo caso servono delle risposte chiare, chiarissime. Quelle fornite durante la seduta extra-muros del Consiglio comunale del 26 maggio scorso non hanno convinto pienamente.

