C’è una prima data segnata in rosso sul calendario 2021 della Bassa Leventina. Una di tante in un anno destinato a passare alla storia. È quella di lunedì 22 febbraio, quando i Legislativi di Bodio, Giornico, Personico e Pollegio – in contemporanea – si riuniranno in seduta straordinaria per formalizzare il preavviso al progetto aggregativo che prevede la nascita, entro il 2023, del Comune di 3.000 abitanti denominato Sassi Grossi. Alla fusione il CdT ha già dedicato negli ultimi mesi tre articoli, usciti il 6 e l’11 novembre ed il 7 dicembre, incentrati su altrettanti aspetti (i progetti, lo spopolamento della valle e i settori economici). Oggi cercheremo di riassumere i pro e i contro del matrimonio di cui si parla dal febbraio 2012, quando 126 cittadini lanciarono una petizione e presentarono...