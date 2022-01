Mentre tornano d’attualità le luci rosse, con quelle del Motel Castione che si sono spente negli scorsi giorni a causa dell’IVA non pagata, viene in mente l’epoca in cui nel Bellinzonese di locali simili se ne contavano decine, mentre in tutto il Ticino c’è chi negli anni d’oro della prostituzione ne ha contati una cinquantina, quasi equamente suddivisi tra Sopra e Sottoceneri. Erano molti, diffusi e ben frequentati, grazie anche ad un considerevole frontalierato del piacere, da metà anni Novanta fin circa al 2012-2014, quando la Magistratura ha fatto piazza pulita, chiudendo la maggior parte dei ritrovi e portando in aula numerosi tenutari di bordelli senza autorizzazione. A tenere banco, per mesi, fu il Lumino’s, le cui vicende sconfinarono anche nelle stanze della politica. Un caso particolare...