In particolare, da lunedì 21 giugno a venerdì 30 luglio 2021 un tratto di via Fabrizia, a Giubiasco, sarà chiuso al traffico veicolare e ciclo-pedonale per permettere l’esecuzione dei lavori di sottostruttura relativi alla sostituzione delle canalizzazioni pubbliche di smaltimento delle acque

Tra lunedì 21 giugno e venerdì 2 luglio 2021 verranno inoltre eseguiti lavori da impresario per un cedimento stradale su un tratto di via alla Serta, a Sementina. L’esecuzione dei lavori comporterà la chiusura totale al traffico veicolare, mentre sarà garantito il transito ciclopedonale. La raggiungibilità della via delle Vigne e via Mondò è garantita da via Valleggia.