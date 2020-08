Lavori notturni allo svincolo di Camorino

Nell’ambito dei lavori in corso allo svincolo A2 di Bellinzona Sud – dove si stanno costruendo due nuove rotonde che regoleranno e miglioreranno la fluidità del traffico in uscita dall’autostrada e sulla strada cantonale Bellinzona-Locarno – a partire da lunedì 17 agosto sono in programma alcune operazioni notturne (indicativamente dalle 21 alle 5 del mattino) per l’esecuzione dei raccordi stradali alle nuove rotonde. Per effettuare questi lavori sono necessarie alcune deviazioni puntuali del traffico che varieranno a dipendenza dell’avanzamento dei lavori. Gli interventi, meteo permettendo, dovrebbero concludersi entro metà settembre. L’Ufficio federale delle strade (USTRA) cercherà di limitare al massimo i disagi e invita l’utenza a prestare attenzione e a seguire la segnaletica di cantiere.