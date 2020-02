Le chiavi della Turrita a Re Rabadan

La bici rossa fiammante regalata al sindaco dai sui colleghi di Municipio in sella alla quale percorrere in su e in giù la città per la campagna elettorale - «attento però alle buche» - ha tenuto banco giovedì sera sul balcone del Municipio di Bellinzona nella cerimonia del passaggio delle chiavi della Turrita da Mario Branda a Re Rabadan. Balcone che è ha pure ospitato una coppia fresca fresca di nozze: Mario Corfù e la sua dolce metà Chiara Beltraminelli, voce di Radio 3i, che il carnevale l’ha nel sangue. È infatti nipote di Primo Beltraminelli, indimenticato Re Rababan per oltre un trentennio nella seconda metà del secolo scorso. Il loro matrimonio civile, celebrato in mattinata a Palazzo civico, ha così ottenuto la benedizione di Re Rabadan. Un vero e proprio «rabatrimonio», che ha coronato un sogno a lungo cullato da Chiara. Auguri e buon carnevale