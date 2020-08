Scoppiato il «bubbone», a cascata sono affiorati altri aspetti indirettamente collegati, per affinità di tema, alla vicenda dei sorpassi di spesa da 5 milioni di franchi in tre opere comunali a Bellinzona. Lega e UDC da una parte e PPD dall’altra da fine aprile sino alle vacanze estive non hanno abbassato un attimo la guardia, chiedendo lumi al Municipio in merito a diversi addentellati. Gli azzurri, in particolare, si sono spinti oltre, auspicando la pubblicazione online della lista delle commesse pubbliche (importi superiori ai 5.000 franchi) a partire dal 1. gennaio 2018. Quando cioè è entrata in vigore la contabilità unica... aggregata, comprensiva ossia di tutti e 13 gli ex Comuni oggi quartieri. L’elenco può essere visionato da chiunque sul Web, tuttavia resta accessibile un anno. Nel senso che, attualmente, sul sito Internet della Città trovate esclusivamente quello del 2019. Che il CdT ha spulciato per voi.

La Mesolcina mosca bianca

Sono 917 le voci contenute (2,5 incarichi al giorno, in pratica), rigorosamente in ordine alfabetico. Non possiamo naturalmente snocciolarvi - per motivi di spazio - nomi e cifre nel dettaglio. Chi volesse vederli, come detto, li trova online. Possiamo però dirvi che quasi la metà degli incarichi diretti è andata a imprese, aziende, società o studi di ingegneria con sede a Bellinzona o in uno dei 12 quartieri. Per la precisione - se non abbiamo fatto male i calcoli: ma in ogni modo non cambierebbe di nulla la sostanza - si tratta di ben 443 commesse, pari al 48,3% del totale. Se a queste aggiungiamo quelle andate al resto del Ticino (336, per una percentuale equivalente al 36,6%, di cui 61 nei quattro Comuni non aggregati), ecco che complessivamente sono «rimasti» a Sud delle Alpi 779 incarichi su 917, vale a dire l’84,9%. Quattro, inoltre, sono le ditte mesolcinesi che hanno ottenuto una commessa nel 2019.

Fra stadio e parchimetri

Al terzo posto si piazza la Svizzera interna o romanda con il 14,6% degli incarichi (134), anche se spesso ciò è dovuto al fatto che la «casa madre» ha lì il domicilio fiscale, ma delle agenzie e/o delle filiali sono naturalmente presenti anche in Ticino. Dunque è un dato che va preso con le pinze. In ogni modo, pur non essendo degli esperti, ma sulla base della breve descrizione, si capisce che si ha a che fare con degli specialisti che verosimilmente è difficile se non impossibile individuare alle nostre latitudini. Ad esempio per il materiale sportivo nell’ambito del rifacimento dello stadio Comunale in città (una delle tre opere, tra l’altro, finita nell’occhio del ciclone assieme alla realizzazione del Policentro della Morobbia di Pianezzo e al restyling dell’ex oratorio di Giubiasco) e per le palestre; per delle analisi di laboratorio per la bonifica di terreni; per le assicurazioni (la sede principale come detto in precedenza si trova oltre San Gottardo, ma la filiale è in Ticino) soprattutto degli stabili; per del materiale specifico; per degli interventi alle canalizzazioni; per dei pezzi di ricambio per i veicoli di servizio; per la manutenzione dei parchimetri; per delle opere di impermeabilizzazione al bagno pubblico; per la posa della segnaletica; eccetera.

«Strumento di trasparenza»

«La lista 2019 rimarrà pubblicata su Internet fino a inizio 2021 quando verrà sostituita con quella del 2020. In questo senso la lista 2018 rimane disponibile a chi ne facesse richiesta ma sostituita in pubblicazione da quella del 2019», così rispondeva un mese fa l’Esecutivo della capitale all’interrogazione del gruppo PPD, che chiedeva di rendere accessibile ai cittadini le commesse pubbliche del valore superiore ai 5.000 franchi quale «strumento di trasparenza». Lo stesso, ricordiamo, devono fare gli enti autonomi di diritto pubblico; il Municipio ha ricordato loro «la necessità di procedere in tal senso».

