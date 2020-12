Le Ferriere si guardano in giro, ma non troppo lontano

«È un progetto estremamente interessante con un grande potenziale che arricchirà la Bellinzona del futuro». L’ingegnere Gian-Luca Lardi ci crede e non potrebbe essere altrimenti. Il volto che assumerà buona parte del comparto occupato dagli anni Cinquanta dalle Ferriere Cattaneo a Giubiasco è di quelli che, sulla carta, promettono bene. Non a caso la Città di Bellinzona l’ha inserito fra i cinque poli di sviluppo multifunzionali previsti dal Programma d’azione comunale per i prossimi decenni.

Nel Borgo non bisognerà aspettare così tanto per vedere le nuove costruzioni. Nel migliore dei casi nel 2025 potrebbe aprire il cantiere che procederà a tappe per uno «sviluppo di qualità dal punto di vista urbanistico ed architettonico». L’investimento previsto sarà a tre cifre: a suo tempo si parlava...