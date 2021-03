Poteva andare peggio, molto peggio. Le finanze di Bellinzona hanno retto il colpo, durissimo, inferto dalla pandemia. Dopo i primi due anni con il segno «+» davanti, le cifre si sono colorate di rosso, ma non è una sorpresa. Lo si sapeva. Vale lo stesso per quasi tutti i Comuni ticinesi. La colpa è del virus, ma non solo. Il consuntivo 2020 verrà svelato nelle prossime settimane dal Municipio, ma stando alle ultimissime indicazioni il disavanzo sarà superiore ai 5 milioni di franchi ma inferiore ai 9. A preventivo, ricordiamo, era stato stimato un avanzo di 1,4 milioni. Un risultato sopportabile per le casse della Città aggregata. A patto che sia congiunturale, ossia dovuto agli effetti del coronavirus. Altrimenti sarebbero guai seri. Ecco perché sarà interessante capire quali margini di miglioramento...