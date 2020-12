Fino al 31 gennaio nelle sale del Museo Casa Cavalier Pellanda a Biasca si può ammirare la mostra di fotografie di Ennio Ferrari. Ben 200 gli scatti raccolti nella personale. È un’occasione unica per conoscere questo aspetto di un imprenditore tra i più noti del mondo industriale ed economico del Ticino del dopoguerra. Pochi sanno della sua passione per la fotografia portata avanti da decenni con assoluta discrezione e con crescente consapevolezza sino a raggiungere un alto livello di qualità come confermano le immagini visibili nella struttura del Borgo rivierasco.