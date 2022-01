Curare meglio, prevenire più in fretta le malattie e comunicare in modo più efficace. Il tutto in tempi di pandemia. Se ne discuterà approfonditamente dal 3 al 5 febbraio, grazie a numerose e illustri personalità della scena sanitaria, sociale e culturale, che spazieranno dalla promozione della salute, alla medicina traslazionale, fino alle diseguaglianze emerse a seguito della crisi sanitaria e alla strategia di comunicazione ad essa legata. Il live streaming degli appuntamenti gratuiti, promossi dalla Fondazione Sasso Corbaro di Bellinzona, si potrà seguire dalla piattaforma Zoom o Facebook tramite un collegamento sulla pagina della fondazione. Lo scopo è informare non solo il pubblico specializzato ma, grazie ad un linguaggio accessibile, tutti gli interessati.

Sotto la lente

L’evento si propone di arricchire, con la propria esperienza e know how, il filone di eventi promosso dalla Città di Bellinzona in relazione alle tematiche legate alla salute pubblica. La direttrice del Settore cultura ed eventi di Bellinzona Rossana Martini accoglie «con entusiasmo questo secondo appuntamento, visto che mai come oggi possiamo renderci conto dell’importanza del connubio tra ricerca e salute».

Tra psicologia ed economia

Sarà in un contesto ampiamente introspettivo, quindi, che il seminario di tre giorni cercherà di sensibilizzare e informare non solo i professionisti del settore ma chiunque sia interessato al tema. «Parleremo di come curare meglio l’ammalato - assicura il dottor Roberto Malacrida, responsabile delle relazioni istituzionali della fondazione -, considerando anche le discipline come la psicologia, l’economia e la cultura». Inoltre verrà gettato anche uno sguardo al futuro degli ospedali: «Con il prospettato nosocomio alla Saleggina - annota Malacrida - dovremo ripensare le prossime strutture sociosanitarie».

