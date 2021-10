Le luci, gli addobbi, le note degli zampognari. D’accordo, sarebbe meglio attendere ancora qualche settimana prima di parlare del Natale. Almeno, come era buona usanza un tempo, fin dopo le celebrazioni del giorno dei defunti. Ma ormai, oggi, è diventato normale bruciare le tappe. E allora eccoci a parla del Natale a Bellinzona. Che quest’anno, dopo la pausa forzata dello scorso inverno, vedrà rinnovarsi l’appuntamento con gli eventi in programma nel villaggio delle feste che sarà allestito in piazza del Sole. Il tendone dalla copertura e dalle pareti trasparenti che ha ospitato, prima, il festival Sconfinare e poi, lo scorso weekend, la rassegna Saperi e Sapori, sarà anche in questa occasione il fulcro delle animazioni che si susseguiranno per il Natale in Città. «Riproponendo questo appuntamento...