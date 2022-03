Le luci rosse stanno per riaccendersi?

Quando quello che era un sussurro si trasforma in una voce e poi ancora in un’altra, quasi sempre qualcosa di vero c’è. L’ex Motel Castione, il postribolo chiuso il 21 gennaio scorso dopo la posa dei sigilli da parte dell’Ufficio esecuzione e fallimenti, dovrebbe riaprire a breve. Stando alle informazioni raccolte dal CdT, le trattative fra una società ticinese e la SA proprietaria del complesso sono in fase avanzata e potrebbero concludersi entro la fine del mese.

Di più al momento non si sa. Le bocche in questi casi restano cucite. Nemmeno il Municipio di Arbedo-Castione ne sa nulla, come appurato dal nostro giornale nelle scorse ore, ma ciò è normale in quanto se i negoziati andassero davvero in porto le autorità comunali verrebbero informate solo in un secondo momento. D’altronde il bordello...