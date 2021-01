«L’auspicio è che la sensibilità dimostrata dagli operatori sanitari negli ultimi mesi nei confronti della produzione ticinese di mascherine possa trovare conferma anche una volta che ci saremo lasciati alle spalle la pandemia, nonostante la forte concorrenza della Cina che ovviamente può permettersi prezzi più bassi». Il farmacista bellinzonese Federico Tamò, che insieme a Renzo Romano ha dato avvio ad una produzione di mascherine chirurgiche lo scorso mese di giugno a Sementina, si aspetta un segnale da parte di chi è stato rifornito dalla primavera a oggi. E da noi contattato si dice fiducioso in merito: alcuni attori del settore hanno già sottoscritto contratti anche di durata annuale. Questo pensando all’agognato post-pandemia, quando almeno i comuni cittadini potranno – si spera – abbandonare la mascherina oggi consigliata e in alcuni ambiti obbligatoria. Le realtà più sensibili, si pensi al personale degli ospedali e a chi opera a stretto contatto con le fasce più a rischio della popolazione, dovranno continuare a far uso delle mascherine per proteggersi e proteggere, «ciò che ovviamente anche il resto della società non potrà comunque dimenticarsi di fare, mantenendo quelle misure di igiene (in particolare delle mani) che hanno fatto quasi scomparire la normale influenza stagionale», evidenzia Tamò. I numeri non saranno più quelli attuali, quindi, ma il fabbisogno di mascherine non si azzererà, secondo il co-fondatore della società Farmaconsult con sede in via Pobbia 18 a Sementina, dove l’attività è stata avviata all’inizio del giugno 2020: si tratta di una delle cinque aziende in Ticino da quest’anno nella produzione di questi sempre più utilizzati strumenti di prevenzione contro il coronavirus. Da allora, si stima che dal macchinario giunto dalla Cina (a cui se ne è poi aggiunto un altro di recente) siano state prodotte tra 4 e 5 milioni di mascherine. Sono state destinate per metà al pubblico (tramite le farmacie, dove una scatola da 50 è acquistabile sotto ai 30 franchi) e per l’altra metà ad attori “istituzionali”, quindi strutture medicalizzate, come ospedali e case per anziani, aziende o enti pubblici, si pensi ai Comuni che pure si sono riforniti.