Le mille e una notte per far sognare i giovani a teatro

L’associazione Minimusica di Bellinzona offre ai giovani in età di scuola media e oltre di uscire la sera per andare a teatro: appuntamento venerdì 4 febbraio alle 20 al Teatro dell’oratorio parrocchiale di Salita alla Motta per assistere allo spettacolo “Le mille e una notte: racconti favolosi con musica dal vivo”. Per accedere, chi ha più di 16 anni dovrà presentare il certificato Covid (2G).

L’associazione lancia un messaggio a tutti gli adolescenti: “Non ne potete più di stare chiusi in casa? Allora, uscite e venite a teatro ad assistere ad uno spettacolo pensato e realizzato per giovani della vostra età. Per Minimusica, presenziare ad uno spettacolo teatrale diventa un’evasione dalla vita quotidiana, divenuta a volte pesante a causa della pandemia. Spensieratezza, riflessione e introspezione prenderanno così il posto di angoscia, tristezza, monotonia e pessimismo.

La storia proposta prende forma quando il sultano Shazaman rientra nel suo palazzo e scopre la moglie abbracciata ad un altro uomo. Furioso per il tradimento decreta una nuova e terribile legge: ogni settimana prenderà in moglie una giovane donna e il mattino seguente al matrimonio, al cantar del gallo, la farà uccidere. Il regno di Shazaman cade nello sconforto. Ma la bella e astuta Sharazade decide di sposare volontariamente il sultano e, la notte delle nozze, inizia a raccontargli la storia di un pescatore che un giorno trovò nella sua rete una bottiglia e dentro la bottiglia c’era un genio che... e così via per mille e una storia.

Lo spettacolo, della durata di 50 minuti e adatto a un pubblico di adolescenti a partire dagli 11 anni d’età, è messo in scena dagli attori di Storie di Scintille di Locarno. Regia e adattamento vengono assicurati da Katya Troise. Per ulteriori informazioni: www.scintille.ch

©CdT.ch - Riproduzione riservata