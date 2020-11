Venerdì 13. Da molti ritenuto un giorno sfortunato. Spera che non sia così la Swiss Mountain Clinic di Castaneda. Nel primo pomeriggio rappresentanti del Comune calanchino, del Cantone e dell’Ufficio del medico cantonale faranno visita alla struttura (specializzata in medicina naturale) per sincerarsi che le misure previste nel piano di protezione anti-COVID rispettano appieno i parametri richiesti da Coira per arginare la diffusione del coronavirus. La clinica, come ci ha confermato il sindaco Attilio Savioni, ha consegnato stamattina al Municipio l’atteso documento espressamente chiesto settimana scorsa. Il rapporto è stato subito spedito ai preposti uffici grigionesi affinché ne possano prendere atto prima, appunto, della visita in programma fra tre giorni. I responsabili della struttura...