La campagna elettorale per le elezioni comunali a Bellinzona è entrata nel vivo. Gli ecologisti della Città hanno scelto, come già in passato, di realizzare una campagna caratterizzata dal riciclaggio e dal risparmio di decine di migliaia di franchi «a differenza di altri partiti», si legge in una nota. Dalle vecchie lenzuola agli asciugamani, passando per le magliette ed il riciclo delle bottigliette in plastica, arrivando alle scatole di latta, alle borse ormai passate di moda e perfino raccogliendo gli scarti della potatura delle vigne: «Decorazioni per sensibilizzare la popolazione alle tematiche ambientali oltre che offrire colori e qualche cosa di piacevole alle persone dei diversi quartieri».

Tutto questo però a qualcuno non è affatto piaciuto, «che sia stato il Municipio a provvedere in poche ore allo sgombero delle decorazioni degli alberi di Viale Officina? L’efficienza e la tempestività sorprendono parecchio, se pensiamo ai cestini stracolmi di rifiuti che per giorni non vengono svuotati qua e là per la Città. Oppure alla sporcizia che per settimane si accumula nei vialetti e nelle entrate delle scuole. Per non parlare della manutenzione dei parchi giochi, nei quali i bambini giocano su altalene svitate e aste pericolanti in quanto il legno alla base è marcio. I manifesti dei candidati municipali uscenti e non, però rimangono appesi ovunque, spazi privati e spazi pubblici inclusi».