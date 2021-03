«Si tratta di un salario differito»

Nel testo si spiega che l’annunciata riduzione delle pensioni vedovili in aspettativa, seppur con gradi diversi (dal 25% al 10%), toccherà tutti gli assicurati, siano essi attivi, già in pensione o attivi al beneficio delle garanzie previste dalla riforma del 2013. Inoltre a breve termine, come comunicato dall’IPCT a fine anno, è prevista pure una riduzione importante dei tassi di conversione a 65 anni: «Per tutti coloro che non hanno alcuna garanzia, cioè la stragrande maggioranza degli assicurati e delle assicurate, ciò significherà una ulteriore diminuzione delle rendite». Essendo le pensioni nient’altro che un salario differito, sottolinea la risoluzione, «qualsiasi rivendicazione salariale non può che essere rivolta, in prima battuta, al proprio datore di lavoro, nel nostro caso il Cantone». Ecco dunque questo appello che, come detto, è stato inviato a tappeto nei diversi gradi scolastici cantonali affinché altri colleghi si uniscano alla rivendicazione.