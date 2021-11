L’illuminazione pubblica continuerà tra la mezzanotte e 15 e le 5 e 15 del mattino. Così ha deciso il Municipio di Lumino dopo aver valutato vari aspetti della fase pilota, conclusasi a fine ottobre, dell’iniziativa attuata in stretta collaborazione con l’Azienda multiservizi Bellinzona (AMB) per limitare l’inquinamento luminoso come già avviene in altre località svizzere. Lo spegnimento di 200 lampioni sui 260 installati in paese, fuorché nei tratti di strada comunale la cui illuminazione pubblica è direttamente collegata a quella cantonale, continuerà dunque ad esser attuato, come peraltro richiesto da 230 cittadine e cittadine che avevano sottoscritto la petizione promossa dal Gruppo Socialisti, Verdi e Indipendenti (primo firmatario Giulio De Gottardi) .