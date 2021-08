Sempre vigile a proposito di quello che succede a Castione, l’Associazione per il miglioramento ambientale (AMICA) del quartiere non poteva non prendere posizione anche sulla consultazione per l’inserimento delle nuove Officine FFS nel Piano settoriale dei trasporti. Dopo quella delle tre ditte del gruppo Marti che abbiamo anticipato oggi, nelle prossime righe vi sveleremo le osservazioni del comitato del consesso costituito nel 2007.

Che vertono, come appreso dal CdT, essenzialmente su tre aspetti puntuali: l’informazione pubblica sul progetto da 360-400 milioni di franchi, l’impatto sul territorio e sulla mobilità nella zona con gli indispensabili interventi infrastrutturali. La premessa è la seguente: «Negli ultimi anni la zona industriale di Castione è stata sottoposta a un elevato indice di trasformazione e d’insediamento di attività a basso valore aggiunto; di conseguenza i problemi sono notevolmente aumentati, anche dal punto di vista viario». Il timore è che la realizzazione del moderno stabilimento industriale possa comportare «prevedibilmente ulteriori disagi a vari livelli».

«Servono serate pubbliche»

Il primo punto che andremo a sviscerare è quello concernente le informazioni «carenti, incomplete e poco chiare» attualmente a disposizione sul futuro sito produttivo che entrerà in esercizio nel 2026 nei sedimi a nord dell’abitato, lungo la «tirata» per Claro. L’AMICA ha chiesto alle autorità e alle Ferrovie di organizzare delle serate aperte alla popolazione di Arbedo-Castione, ma l’appello è caduto nel vuoto: «Un fatto biasimevole perché riteniamo che cittadini bene informati sarebbero meno propensi a reclamare e porre ostacoli». Sotto la lente dell’associazione finisce pure il previsto sacrificio di quasi otto ettari di terreni Sac, vale a dire le superfici per l’avvicendamento delle colture.

«Ci sono alternative?»

Il comitato è favorevole a progetti industriali ad alto valore aggiunto e a basso impatto ambientale, tuttavia si chiede se non ci sia un’alternativa che possa evitare la perdita di oltre 78.000 metri quadrati di fondi importanti per l’agricoltura. In questo senso si cita il comparto dell’ex Monteforno di Bodio-Giornico, un’area industriale dismessa già attrezzata e pianificata. Qualora si decidesse di puntare comunque su Castione, per l’AMICA è imprescindibile compensare i sedimi che andranno persi: «A tal proposito stupisce la quasi inesistente informazione sulle alternative identificate dalle FFS. Infatti le ipotesi di cui riferiscono i media (perlopiù in Riviera e a nord di Bellinzona; n.d.r.) sono varie, ma non vi è a oggi nessun dato certo».

«Rischio cifre rosse»

La terza questione sulla quale l’associazione pone l’attenzione è quella relativa alle opere necessarie per accogliere l’impianto ferroviario. In particolare l’impatto finanziario che il Comune «si troverà a dover affrontare in conseguenza delle ingenti spese dovute alla trasformazione delle strade di accesso e a tutte le sottostrutture» che l’avanguardistico stabilimento comporterà. Investimenti che farebbero cadere Arbedo-Castione nelle cifre rosse: «Già in passato, nella zona residenziale, con l’arrivo di quattro grandi centri commerciali totalmente sproporzionati per le dimensioni del Comune, i cittadini si sono sobbarcati tutto l’onere delle trasformazioni viarie, ottenendo in cambio solo un forte peggioramento della zona a causa dell’aumento di traffico (...), del conseguente inquinamento atmosferico e sonoro, della perdita di territorio verde e della svalutazione di terreni e immobili». Secondo l’AMICA dovranno essere le FFS, la Confederazione ed il Cantone a sobbarcarsi tutte le spese.

