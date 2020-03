Le polveri fini rispettano i confini. Sì, avete letto bene. È quanto si evince dalla risposta che la Sezione per la protezione dell’aria, dell’acqua e del suolo ha dato negli scorsi giorni al Municipio di Lumino. Comune, quest’ultimo, che ha quale vicino San Vittore, paese in cui nelle prime settimane del 2020 è stato superato ripetutamente il limite di PM10 previsto dalla legge.

Il preposto ufficio cantonale ha preso come base gli ultimi dati disponibili, risalenti però all’autunno/inverno 2014-2015, quindi un po’ vecchiotti. Sta di fatto, in ogni modo, che allora i giorni nei quali era stato superato il limite erano stati 2 (e consecutivi) a Lumino e ben 24 a San Vittore. Per farla breve: l’influsso delle emissioni prodotte nel villaggio bassomesolcinese non è «particolarmente rilevante per il carico ambientale» del contiguo Comune. E ciò alla luce del fatto che le concentrazioni di polveri fini nell’aria, spiegano gli esperti, sono da ricondurre «con maggior preponderanza» alle emissioni prodotte in loco.

«Come da voi giustamente osservato, in generale nelle località con forte presenza di riscaldamenti a legna e frequenti situazioni di inversione termica le immissioni di PM10 tendono a essere più elevate, ancorché circoscritte al luogo di emissione. Oltre a San Vittore, un altro esempio di questo tipo nella Svizzera italiana è quello di Biasca: anche in questo caso le immissioni di PM10 risultavano spesso più elevate rispetto a quelle di Pollegio, e questo anche durante la presenza, anni addietro, del cantiere AlpTransit nel pieno della sua attività», rileva la Sezione per la protezione dell’aria, dell’acqua e del suolo.

Il Governo grigionese, ricordiamo, non è indifferente allo smog che colpisce la parte bassa della Mesolcina (San Vittore, Roveredo e Grono) tra ottobre e marzo. Già nel 2014 il Cantone aveva adottato il Piano d’intervento per l’igiene dell’aria che prevede misure, suddivise in tre fasi, attraverso le quali si mira a ridurre il problema legato alle particelle fini entro 10 anni.

Da gennaio 2020 sono stati inoltre messi a disposizione della popolazione nuovi incentivi sino a fine anno (fino a 3.000 franchi) per l’installazione di filtri. Incentivi che, tra l’altro, sono cumulabili con quelli già esistenti e pari al massimo al 50% dei costi di investimento. Qualora questi accorgimenti non consentissero di raggiungere l’obiettivo, allora dal 2022 «saranno introdotti provvedimenti più severi, quali l’obbligo di sostituzione delle stufe a legna non conformi allo stato della tecnica o la sospensione del loro utilizzo».

