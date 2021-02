«Le proposte culturali vanno valorizzate»

Coordinare le attività culturali che si svolgono a Biasca, coinvolgendo gli enti e le associazioni attive in svariati ambiti, è una necessità imprescindibile già oggi. E ancor di più in un prossimo futuro quando saranno realizzate le importanti opere pubbliche nelle quali sono previsti anche spazi adibiti a manifestazioni artistiche, letterarie e musicali. Ne sono convinti sia il Municipio sia la Commissione speciale (relatore Andrea Morini, PPD) che danno pertanto il loro benestare alla mozione con la quale dodici consiglieri comunali di Biasca (primo firmatario Daniele dell’Agnola, PLR) chiedono per l’appunto di studiare una visione dei contenuti culturali ed educativi di vario genere che sia coerente con la realizzazione in particolare del futuro comparto scolastico della Bosciorina comprendente...