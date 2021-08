Torna il Cima Norma Art Festival dal prossimo 14 agosto al 3 ottobre all’ex fabbrica di cioccolato di Dangio-Torre. La seconda edizione, sottolineano i promotori, si terrà «pur tra le mille difficoltà che comporta l’organizzazione di manifestazioni culturali in questo periodo segnato dalla pandemia». Si tratta della Fondazione La Fabbrica del cioccolato che ha sede proprio negli stabili bleniesi, e darà dunque vita ad una manifestazione artistica interdisciplinare che intende ruotare attorno a tematiche di grande attualità. L’obiettivo principale della rassegna, ideata e diretta da Elio Schenini, è quello di radunare, nei suggestivi spazi di questo edificio industriale in disuso, rappresentanti delle discipline artistiche più diverse per offrire al pubblico l’occasione di riflettere sui grandi interrogativi che riguardano il destino dell’uomo e il suo rapporto con il mondo. Se la prima edizione era stata dedicata alla metafora del naufragio, stavolta ci si dedica a «Le rovine del tempo», questo il titolo, con l’obiettivo di riflettere «sulla necessità che sembra caratterizzare il nostro tempo di guardare alle rovine che sempre più si ammassano intorno a noi non con l’angoscia di chi percepisce la fine di un’epoca, ma con la speranza di chi, come l’antropologa Anna Lowenhaupt Tsing, vede in esse lo spazio all’interno del quale immaginare nuovi modelli di vita basati sulla collaborazione e la simbiosi tra entità diverse».

Ricco programma

Come lo scorso anno, il festival si articolerà attorno ad un evento espositivo principale ospitato nello stabile principale dell’ex fabbrica. Non si tratterà però quest’anno di una mostra collettiva, ma di una personale dell’artista romando Tarik Hayward che per l’occasione realizzerà delle sculture monumentali che si misurano con gli ampi spazi della fondazione. Tra sabato 14 agosto, giorno dell’inaugurazione, e il 21 agosto, sono è poi prevista una serie di eventi tra i quali figurano due concerti, quello del gruppo ticinese Monte Mai e quello del duo ginevrino Cyril Cyril, un reading poetico di Yari Bernasconi, la conferenza dell’architetto Martino Pedrozzi sui suoi progetti di ricomposizioni in Val Malvaglia e sull’Alpe di Luzzone, una lettura scenica a partire dal romanzo di Max Frisch «L’uomo nell’Olocene», realizzata per l’occasione grazie alla collaborazione con il teatro Sociale di Bellinzona. Non mancherà il cinema, con un montaggio di scene tratte da film di registi come Tarkovsky, Resnais, Fellini, Rossellini e altri. Il 2 ottobre è infine prevista una performance di Anne Rochat, una delle figure più importanti della scena performativa svizzera, che si terrà al «Pozzon» di Osogna. A completare il programma di quest’anno le fotografie di Gian Paolo Minelli sugli spazi delle affissioni pubbliche di tutto il cantone. Tutti gli eventi sono accessibili gratuitamente, con un programma che si può visionare sul sito www.cnaf.ch.

Il concetto

A differenza di altri festival che si focalizzano su una specifica forma espressiva o disciplina, il Cima Norma Art Festival vuole distinguersi «per l’unità tematica che fa da filo conduttore tra le diverse forme artistiche presenti: dalle arti visive alla musica, dal teatro alla performance, dalla letteratura al cinema». Ogni edizione del festival è infatti caratterizzata dal ruotare attorno a una di quelle metafore ricorrenti che secondo il filosofo tedesco Hans Blumenberg percorrono la storia dell’umanità. Le metafore, proprio per la loro polisemia e imprecisione, riescono a mantenere una molteplicità di connessioni con quel «mondo della vita» che non è possibile tradurre direttamente in forma dicibile, sottolineano i promotori nella nota trasmessa ai media.

