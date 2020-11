«Dico quello che penso. Sempre. E se non va bene a tutti, pace». È la schiettezza fatta persona Amos Zoldan, in arte Sisma, rapper bellinzonese che si è fatto strada in Svizzera a suon di rime. Prima ha conquistato la Romandia ed ora sta facendo lo stesso a Zurigo, dove risiede con la famiglia e lavora. Ha chiuso un «Circolo Vizioso», per prendere spunto dal suo nuovo album partorito in collaborazione con il produttore Michele «Moop» Lysek.

Un fiume in piena

È un fiume in piena. Sia quando «rappa» sia quando parla. Staresti ad ascoltarlo per ore, Amos Zoldan. Il soprannome Sisma arriva dalla sua irrequietezza. Un terremoto, insomma, come lo chiamava affettuosamente da piccolo il padre. Partite da Sementina (oggi quartiere di Bellinzona) le sue scosse hanno raggiunto ogni angolo della Confederazione...