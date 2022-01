Le scuole vanno fino al TRAM

I confinanti non ci stanno. Quel progetto, a loro e all’Associazione per il miglioramento ambientale del quartiere (AMICA) che li supporta, non è mai andato a genio. Così, come risulta al CdT, hanno deciso di ricorrere al Tribunale cantonale amministrativo (TRAM) contro la decisione del Consiglio di Stato di respingere i ricorsi relativi alla variante di Piano regolatore per il futuro comparto scolastico di Castione. Quello, tanto per intenderci, che sorgerà attorno alle Medie secondo il progetto «Se ci fosse la luna si potrebbe cantare» elaborato dall’architetto Edy Quaglia.

Sotto lo stesso tetto

L’idea prevede l’ampliamento di sei aule (tramite la sopraelevazione di un piano), la ristrutturazione e il risanamento energetico delle Medie; un asilo di quattro sezioni; una mensa per Elementari...