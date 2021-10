Le settimane bianche delle scuole elementari di Bellinzona sono salve. Prendendo la parola all’inizio della seduta odierna del Consiglio comunale il sindaco Mario Branda ha infatti annunciato che il Municipio non intende approfondire questa ipotesi nell’ambito delle misure di risparmio contenute nel Preventivo 2022 della Città, attualmente in allestimento. Commentando la levata di scudi degli scorsi giorni ed esprimendosi sulla proposta di risoluzione di MPS-Verdi contro i tagli nella scuola, il sindaco aveva comunque premesso che le proposte competono per legge al Municipio, mentre al Consiglio comunale ha la competenza di esprimersi in merito. La decisione, ha aggiunto, non era ancora stata presa, «nondimeno abbiamo preso atto delle preoccupazioni formulate, e vogliamo sottolineare che sulla scuola si continua a investire molto». Ha quindi comunicato che, come detto, l’Esecutivo non toccherà le settimane bianche.