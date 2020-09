«Le si è voluto cucire addosso l’identikit dell’assassina»

«Una persona cinica, dotata di smisurato egoismo, di sconfinata avidità. Manipolatrice e bugiarda, non ha mai dimostrato di assumersi le proprie responsabilità di quanto fatto né tantomeno di essersene pentita». Con queste parole, rievocate dall’avvocato difensore Luisa Polli, nella sentenza di primo grado è descritta la cittadina russa a processo di fronte alla Corte di appello e di revisione penale per rispondere dell’accusa di aver spinto il marito ad uccidere la sua prima moglie. Accusa per la quale martedì la procuratrice pubblica Chiara Borelli ha chiesto la conferma della pena inflitta alla donna in primo grado e cioè il carcere a vita. «Ci possiamo pentire per qualcosa che non abbiamo fatto?» ha aggiunto l’avvocato Polli, la quale ha espresso l’impressione che addosso alla sua cliente sia stato cucito l’identikit dell’assassina. «L’unico rimprovero che le si può muovere e quello di essere stata a conoscenza del delitto commesso dal marito e di averlo taciuto. Ma rivelarlo avrebbe significato compromettere il futuro delle sue figlie» ha aggiunto la legale nel corso della lunga arringa con la quale la difesa si sta battendo per assoluzione della donna già postulata in primo grado. Un’arringa nella cui prima parte l’avvocato Yasar Ravi, che patrocina la cittadina russa insieme alla collega Polli, ha messo in evidenza quelle che a suo giudizio sono state le violazioni dei diritti dell’imputata durante la fase istruttoria: dalla carcerazione preventiva in regime speciale durata un anno alle ripetute ed umilianti perquisizioni cui la donna è stata sottoposto, fino agli interrogatori duranti i quali l’interprete non avrebbe svolto correttamente il proprio ruolo. «Questo incarto - ha inoltre argomentato Ravi - nasce male: nel 2016 il delitto venne archiviato come suicidio. E nel 2018 rinasce male: dopo la confessione, l’autore materiale del delitto (il marito ticinese della cittadina russa che ha accettato la condanna a 16 anni di prigione inflittagli in primo grado, ndr.) agli occhi degli inquirenti risulta essere addirittura il buono della vicenda. E se lui è il buono, lei è la cattiva. La russa che per lo sfizio della manicure e del parrucchiere costringe il buono, a mettere in atto il suo piano criminale. E no: la difesa non ci sta». L’arringa fiume della difesa che ha occupato l’intera seconda giornata di dibattimenti riprenderà giovedì mattina