«Se passi per le strade di Chalmette, Louisiana, figliolo, vedrai uomini e donne (...) con una salopette da pescatore e una Picayune spenta in bocca. Ecce Homo». Non siamo nel profondo sud degli States descritto brillantemente da Richard Ford nei suoi «Infiniti peccati», ma nella capitale del meridione della Svizzera. Quella Bellinzona che stasera - con 41 voti favorevoli, 8 contrari e 2 astenuti - ha introdotto il divieto di fumo nei parchi giochi, seguendo l’esempio di altri Comuni, per tutelare la salute dei bambini e per dare un segnale forte a livello cantonale nella prevenzione del tabagismo.

Approvata quindi (in parte, come vedremo subito) la mozione presentata un anno fa da Renato Züger (Unità di sinistra), non ricandidatosi lo scorso aprile. Il plenum non ha invece optato per il «no smoking» alle fermate dei bus, ritenendola una proposta sproporzionata, non essendo dei luoghi dove si sosta a lungo e difficilmente distinguibili da quelli di passaggio. Senza scordare il rischio che tale bando possa non essere addirittura legale.

Sia il Municipio sia la Commissione della legislazione erano concordi sull’impellenza di proteggere dal fumo passivo i più piccoli nelle zone sensibili. Si è pertanto optato per il divieto limitatamente ai 55 parchi giochi cittadini, come evidenziato da Anita Banfi-Beltraminelli (PLR). Il democentrista Tuto Rossi ha affermato «che non è con la ‘divietocrazia’ che si porta avanti la conduzione della società. A mio avviso devono prevalere il buonsenso e la condizione morale. Cerchiamo di non essere ridicoli».

©CdT.ch - Riproduzione riservata