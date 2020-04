− Oratorio di Giubiasco: il credito, votato dal Consiglio comunale dell’allora Comune di Giubiasco il 12.10.2015, ammontava a 7.950.000 di franchi. Anche in questo caso le Commissioni della Gestione e dell’Edilizia, venivano informate in data 24.7.2018 che la spesa presumibile finale si sarebbe fissata nei limiti del +10%. In caso di superamento di tale importo sarebbe stato presentato un messaggio per la richiesta di un credito suppletorio. Attualmente le proiezioni di costo a consuntivo indicano un importo CHF 10.161.000 (+28%). I lavori ad oggi deliberati dal Municipio ammontano a CHF 7.690.000, mentre i pagamenti autorizzati per le fatture emesse (saldo contabile) assommano a CHF 6.475.000. Il Dicastero opere pubbliche aveva sottoposto al Municipio una risoluzione di presa d’atto della proiezione di spesa in data 19.2.2020. Il Municipio aveva decretato la “sospensione” della risoluzione ed il rinvio del dossier al Dicastero competente per approfondimento e possibile correzione; la medesima informazione di proiezione di spesa (unitamente agli altri due oggetti, Policentro e Stadio) è stata riproposta uguale al municipio nel corso della seduta dell’8 aprile 2020.