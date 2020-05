Le vetture adesso sono finite in... gabbia

L’interpellanza il primo effetto, concreto, lo ha sortito. L’ennesima segnalazione al Municipio di Giornico del consigliere comunale indipendente Donatello Poggi in merito a quello che ha definito il «cimitero delle auto» ha fatto comparire nelle scorse ore una recinzione metallica davanti ad alcune vetture, come si evince dalla foto che pubblichiamo. L’ex granconsigliere, ricordiamo, ha chiesto all’Esecutivo bassoleventinese di intervenire il più presto possibile per ripristinare l’ordine all’entrata nord del paese. Non solo. Ha persino trasmesso copia dell’interpellanza nientemeno che al direttore del Dipartimento del territorio Claudio Zali.