Quattro Comuni leventinesi cercano un nuovo sindaco. Si tratta di Airolo, Faido, Giornico e Pollegio. Se per i primi tre la “partenza” dei rispettivi sindaci era già nota, per l’ultimo la notizia è più recente, con il socialista John Mercoli che ha deciso di mollare. A dover difendere la poltrona più ambita il 18 aprile c’è soprattutto il PPD, che detiene la carica ad Airolo con Franco Pedrini, a Faido con Roland David e a Giornico con Giovanni Bardelli, mentre il PS ne detiene una (a Pollegio, appunto). Giochi invece già fatti a Quinto, dove l’elezione del nuovo Municipio è avvenuta in forma tacita così come quella del nuovo sindaco PLR chiamato a raccogliere il testimone di Valerio Jelmini: si tratta di Aris Tenconi, municipale uscente.

Pedrini e David da rimpiazzarePartiamo da Airolo, dove...