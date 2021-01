«È la prima volta che ci presentiamo da soli e sì, puntiamo anche ad un seggio in Municipio». Da Airolo Chantal Ramelli spiega così la nuova esperienza in solitaria di Lega-UDC-Indipendenti, che nel 2016 erano in lista col movimento Arianova e (curiosamente) col PS, eleggendo nell’Esecutivo Francesca Pedrina. «Il nostro intento è di valorizzare le idee di ogni cittadino garantendo un miglioramento per l’intera comunità» sottolinea in vista delle elezioni comunali, fissate al 18 aprile prossimo dopo l’annullamento di un anno fa a causa della pandemia.