Il caso dei sorpassi di spesa in tre progetti comunali porta nuovamente la Lega bellinzonese all’attacco del Municipio a maggioranza liberal-socialista, accusato di aver nascosto la tegola per non compromettere le proprie posizioni alle elezioni previste il 5 aprile e poi rinviate di un anno per la COVID-19. «Impossibile credere che non sapessero di nulla un mese prima», affermano i leghisti. I quali si dicono una volta di più amareggiati per la scarsa trasparenza dimostrata dall’Esecutivo - reo anche di essere poco rispettoso dei soldi dei contribuenti come dimostrebbero la gestione dei castelli e del teatro Sociale con i rispettivi buchi - e chiedono di bloccare il progetto del Parco urbano.