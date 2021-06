Le prime, confortanti, avvisaglie si sono avute a Pasqua e nei weekend lunghi dell’Ascensione e di Pentecoste: anche nel 2021, sebbene le frontiere non siano più così ermetiche come la scorsa estate, le valli dell’Alto Ticino saranno anche quest’anno tra le mete predilette dei vacanzieri svizzero tedeschi e romandi. In Leventina e in Blenio ci si sta pertanto preparando per gestire al meglio quello chi si prevede sarà un forte afflusso di turisti confederati. «Sulla scorta dell’esperienza positiva maturata lo scorso anno, riproponiamo un’ampia area di parcheggio nei pressi del centro sportivo. Da lì, seguendo un percorso di 600 metri in pochi minuti si può raggiungere a piedi la zona della Piumogna» rileva Daniele Zanzi, animatore e coordinatore sportivo del Comune di Faido. Le acque cristalline...