Leventina, i tre sindaci storici non mollano

Avrebbero voluto lasciare. Erano pronti a dire addio alla politica dopo averle dedicato anni di impegno e di passione. Ma un capitano non può e non deve lasciare la nave nella burrasca. Deve dare il buon esempio. E così hanno deciso di fare gli storici tre sindaci leventinesi che il 5 aprile prossimo erano pronti a consegnare il timone del Comune al loro successore. L’annullamento delle elezioni deciso dal Consiglio di Stato a seguito dell’emergenza coronavirus ha fatto prevalere in loro il senso di responsabilità e quella dedizione alla cosa pubblica che non è mai venuta meno. Roland David (Faido), Valerio Jelmini (Quinto) e Franco Pedrini (Airolo) non mollano. Non possono farlo in questo momento in cui il Ticino sta vivendo uno dei periodi più duri della sua storia recente. Pertanto rimarranno...