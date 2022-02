Liberali del Moesano pronti per le elezioni

Dopo il deposito delle liste avvenuto nei giorni scorsi, il PLR Moesa rende pubblici i suoi candidati alle elezioni del 15 maggio per il rinnovo del Gran Consiglio dei Grigioni. «Con il motto “Avanti Insieme!” saremo presenti nei tre circondari elettorali della regione con determinazione, responsabilità e serietà», si legge in un comunicato. Ecco i nominativi. Per il circolo di Roveredo ci saranno il sindaco di Grono, deputato uscente e insegnante Samuele Censi per il circolo di Roveredo; l‘ingegnere, consigliere comunale di Roveredo e granconsigliere supplente Auro Lunghi. In Calanca: l’uscente e presidente della deputazione grigionitaliana Paolo Papa di Rossa. E per il circolo di Mesocco l’albergatore di San Bernardino e granconsigliere uscente Hanspeter Wellig. «Come già comunicato durante il recente incontro a Roveredo con il candidato liberale al Governo Martin Bühler - si sottolinea - il PLR Moesa punta sulla continuità e sulla qualità dei propri candidati». I liberali lo fanno presentando «quattro personalità note ed impegnate nella nostra regione».