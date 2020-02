«Liberi dal cemento, per zone d’ombra e di vento». Sembra il verso di una poesia e invece è la missione dei Verdi di Bellinzona che si sono impegnati a convertire le zone di cemento in zone verdi così da «proteggerci dal surriscaldamento climatico», come si legge nella nota diffusa oggi.

In estate «giornate di canicola e notti tropicali sono una minaccia per la salute della popolazione, ecco perché si tratta di mettere in atto misure urgenti e di vitale importanza. Durante le ondate di calore, infatti, il rischio di decesso aumenta percettibilmente soprattutto a causa di malattie cardiovascolari. Nelle estati del 2003 e del 2015, ad esempio, in Svizzera sono morte diverse centinaia di persone in conseguenza delle temperature elevate. L’impatto della canicola si è fatto sentire soprattutto sulla popolazione anziana domiciliata nelle aree urbane», affermano gli ecologisti.



Esistono una serie di misure locali che si possono mettere in pratica, sia sulle superfici pubbliche sia su quelle private. Queste misure, sostengono gli ambientalisti, si articolano tra «verdi», ovvero sono legate prevalentemente allo sviluppo di superfici verdi e della vegetazione; «blu», cioè misure legate all’acqua, o ancora misure «per gli edifici». «Dobbiamo sostanzialmente pianificare spazi con aree verdi, piazzette ombreggiate ed elementi acquatici liberamente accessibili e rinfrescanti», precisano i Verdi.

Ad esempio, gli alberi possono aiutare notevolmente alla riduzione del calore nei centri urbani. Sostare sotto un albero durante la canicola vuol dire beneficiare dell’ombra e del raffreddamento per evaporazione. A causa del riscaldamento del clima, anche la scelta della varietà di alberi è al centro delle riflessioni e degli adattamenti: «Non va dimenticato inoltre come zone eccessivamente urbanizzate pongono importanti difficoltà alla biodiversità, attualmente altamente minacciata. Va ricordato come ogni specie è necessaria per mantenere solido il sistema biodiversità, ogni specie ha un importante ruolo per assicurare quei servizi fondamentali che la biodiversità ci fornisce. Dobbiamo attivarci per mantenere solido l'intero sistema in quanto si tratta di una risorsa di cui abbiamo bisogno, come il suolo, l'aria e l'acqua».

Secondo i Verdi laddove non è possibile convertire le zone di cemento in zone verdi, «proponiamo allora una soluzione pratica e utile: inserire delle cassette di legno con piante aromatiche, verdure e/o fiori». Le proposte degli ecologisti cittadini saranno presto visionabili sulla loro pagina Facebook. Chi volesse fare delle segnalazioni può scrivere a segretariato@verditicino.ch.

©CdT.ch - Riproduzione riservata