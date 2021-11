Sembra esserci soddisfazione tra gli studenti del Liceo di Bellinzona dopo che ieri è emersa la volontà delle autorità di modificare il progetto della futura sede provvisoria, aumentandone gli spazi comuni. Lo conferma contattato dal CdT Benjamin Del Don, membro del comitato studentesco che il 19 ottobre insieme al collega Giacomo Orelli aveva consegnato al Gran Consiglio 548 firme tramite cui chiedevano una revisione dei piani dicendosi molto preoccupati per l’insufficienza delle aree aggregative destinate allo studio e alla pausa pranzo. Del Don ritiene dunque che la petizione abbia avuto successo, poiché la Commissione della Gestione ha lavorato per andare incontro alle richieste dei giovani, pur non avendoli convocati per un’audizione (il relatore del rapporto commissionale Bixio Caprara spiega a questo proposito che non c’è stato il tempo, ma ricorda gli sforzi fatti appunto per favorire gli studenti e considera evase le loro richieste). Si accoglie quindi positivamente la proposta di aumentare di un milione il credito per la realizzazione dei prefabbricati, soluzione individuata dalla Sezione della logistica insieme ai progettisti, anche se poi la decisione spetterà comunque al Parlamento. I ragazzi rimangono comunque guardinghi: «Abbiamo preso atto delle modifiche ma non le conosciamo ancora nel dettaglio - spiega il membro del comitato - Spero potremo esserlo a breve, così da poter valutare compiutamente la questione».

Scartate le altre varianti

Il progetto «Innesto» scelto dalla giuria esattamente tre anni fa, ricordiamo, prevede l’ampliamento e la ristrutturazione del Liceo attuale, oramai inadatto e piccolo, con un investimento stimato in 25,5 milioni franchi nel 2015 e di recente lievitato a complessivi 42,8 anche in considerazione del maggior costo necessario per i moduli prefabbricati. Nel preventivo, se il Gran Consiglio approverà la modifica di cui abbiamo parlato, dovrebbe infine aggiungersi un altro milione così da migliorare la fruizione degli spazi aggregativi. Il credito di 8,89 milioni di franchi chiesto a giugno dal Governo, se così sarà, sarà dunque di 9,89 milioni. La spesa finale sarebbe dunque di 43,8 milioni. In considerazione anche delle preoccupazioni espresse dai giovani sono state valutate altre varianti, tra cui quelle per la realizzazione di una sede ex novo nello stesso punto e quella consistente nella costruzione accanto all’IRB in fase di ultimazione, ma tutte sono state scartate per motivi burocratici, tecnici e pure finanziari. Dalla maggioranza della Commissione della Gestione è quindi giunta la benedizione per l’idea originale: ristrutturazione e ampliamento del complesso odierno. I lavori dovrebbero iniziare a settembre 2022 e concludersi tre anni più tardi. Durante il cantiere l’istituto traslocherà integralmente nei prefabbricati poco a nord, al confine col bagno pubblico.