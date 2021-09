Per quale motivo, pur trattandosi di progetti assai simili, i nuovi Licei di Bellinzona e Mendrisio avranno costi tanto diversi? È il quesito che pone un’interpellanza del Movimento per il socialismo (MPS) inoltrata oggi al Consiglio di Stato. A cui si chiede se è sempre convinto della bontà della via intrapresa oramai anni fa, ovvero quella che dovrebbe portare alla ristrutturazione e all’ampliamento della sede bellinzonese, anziché alla costruzione ex novo sempre sostenuta dallo stesso MPS. I deputati Matteo Pronzini, Angelica Lepori e Simona Arigoni fanno ora un’analisi comparata dei progetti appoggiandosi su due documenti ufficiali: il messaggio governativo relativo alla sede provvisoria del Liceo di Bellinzona durante la ristrutturazione dello stabile esistente, e il comunicato del DECS e del DFE con il quale si annuncia l’aggiudicazione del concorso per il futuro Liceo di Mendrisio (che contrariamente a quello della capitale verrà costruito da zero). Le due future sedi, sottolinea l’interpellanza, saranno simili in termini di capacità (a Mendrisio si potranno accogliere circa 650-700 studenti, a Bellinzona circa 700/750) e di spazi.

Eppure, per il Liceo bellinzonese si stima una spesa di 43 milioni di franchi, mentre per Mendrisio si parla di 25 milioni. I deputati riconoscono che i costi di ristrutturazione in senso stretto per il Liceo di Bellinzona saranno di 26 milioni di franchi. Quali dunque i fattori che fanno lievitare il preventivo a 43 milioni? Da un lato l’MPS cita «la costruzione della sede provvisoria che accoglierà studenti, docenti e amministrazione durante i tre anni della ristrutturazione, per un totale di circa 9 milioni». Dall’altro «una serie di “adeguamenti normativi” e “richieste della committenza” per un totale di circa 8 milioni». Anche alla luce di questo confronto secondo i deputati non si capisce per quale motivo nel messaggio sulla sede provvisoria si indica in 50 milioni il costo per l’ipotesi (accantonata) di realizzare una sede ex novo nei pressi di quella attuale, che sarebbe stata molti simile all’opera prevista a Mendrisio. In questo senso si chiede quindi al Consiglio di Stato se «è tuttora convinto che il progetto della ristrutturazione del Liceo di Bellinzona, così come ci si accinge a realizzare, sia la strada giusta da seguire».