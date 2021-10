Sospendere l’analisi del messaggio governativo che chiede 9 milioni di franchi per la realizzazione della sede provvisoria durante il cantiere per l’ampliamento del complesso attuale (documento attualmente al vaglio della Commissione gestione e finanze del Gran Consiglio); e avviare immediatamente una discussione che coinvolga allievi e docenti al fine di migliorare quanto previsto. Sono le due richieste formulate oggi, martedì, al presidente del Gran Consiglio Nicola Pini dai 548 studenti del Liceo di Bellinzona (circa i tre quarti degli iscritti) che hanno firmato la petizione decisa il 6 ottobre scorso dall’assemblea, dopo che richieste identiche erano state formulate alle istituzioni anche dal Comitato degli allievi. Mentre a Palazzo delle Orsoline era in corso la seduta del Parlamento cantonale due rappresentanti dei giovani - Giacomo Orelli e Benjamin Del Don - hanno recapitato le sottoscrizioni al presidente dello stesso organo, Nicola Pini, accompagnato dal segretario generale del Legislativo Tiziano Veronelli. Nicola Pini ha spiegato che la petizione viene ora presa in consegna dall’Ufficio presidenziale che intende poi trasmetterla alla Commissione che si sta occupando del controverso dossier, quella della Gestione appunto.

«Transizione disastrosa»

Della ristrutturazione del Liceo della capitale si parla da anni. Lo scorso giugno il Consiglio di Stato ha presentato il messaggio per la realizzazione della sede provvisoria, poco a nord della sede attuale: moduli prefabbricati in cui l’istituto si trasferirà completamente mentre il vecchio complesso verrà completamente rifatta e ampliata. Quel che preoccupa gli allievi, che hanno così deciso di sottoporre le loro reticenze alle autorità, è la fase di “transizione” dal vecchio stabile al nuovo, quel periodo di (almeno) tre anni durante il quale l’attuale edificio sarà completamente inagibile. «L’analisi e la riflessione sulle planimetrie messe a disposizione - si spiega - permettono di arrivare alla conclusione che la gestione degli spazi negli stabili prefabbricati risulta essere disastrosa e assolutamente inadeguata ad ospitare un organico di quasi 800 allievi e un centinaio di docenti», esattamente come aveva già evidenziato il Comitato. Si precisa infatti che «già oggi, nell’attuale edificio, esiste un grave problema di carenza di spazi», soprattutto «d’inverno o in occasione di maltempo, quando gli studenti non si recano più a pranzare fuori sede, caffetteria, corridoi ed atrii non bastano ad accogliere tutti coloro che vogliono consumare il proprio pasto con una sedia sotto le gambe». Eppure, spiegano, dalle planimetrie emergerebbe che gli spazi comuni della sede provvisoria «potranno ospitare un numero massimo di circa 250 persone».

Critiche in serie

Le riserve espresse dagli studenti seguono quelle, di cui abbiamo già riferito, espresse a più riprese dal Movimento per il socialismo (oggi presente alla consegna della petizione con tre rappresentanti) che da tempo chiede la rinuncia al progetto attuale invocando una costruzione ex novo, da una parte del Collegio dei docenti che aveva suggerito di immaginare delle alternative e infine da un architetto attivo in città il quale ha definito «un’assurdità» l’impostazione scelta.

Progetto scelto tre anni fa

Il progetto «Innesto» scelto dalla giuria esattamente tre anni fa, ricordiamo, prevede l’ampliamento e la ristrutturazione dello stabile attuale, con un investimento stimato in 25,5 milioni franchi nel 2015 e ora lievitato a 42,8 anche in considerazione proprio del maggior costo necessario per i moduli prefabbricati.

