Un principio di incendio sarebbe partito questo primo pomeriggio dal bagno dei ragazzi situato al secondo piano del liceo di Bellinzona, costringendo gli studenti e il corpo docenti a lasciare temporaneamente la struttura. Ne dà notizia la Regione. Al momento sono ancora ignote le cause che hanno innescato le fiamme, ma l’allarme è rientrato poco dopo le 14 e in modo scaglionato gli allievi hanno potuto fare ritorno in aula per il proseguimento delle lezioni. Sul posto sono intervenuti i pompieri di Bellinzona e in supporto anche agenti della polizia.